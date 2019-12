Capodanno Firenze, ztl e tramvia no stop

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Tornano la ztl e la tramvia no stop, confermato l'orario allungato per il servizio di sei linee Ataf e il potenziamento della presenza della polizia municipale.

Sono queste le principali disposizioni per viabilità e trasporto pubblico predisposte il 31 dicembre e l'1 gennaio prossimi a Firenze per il Capodanno, quest'anno 'diffuso' in 20 luoghi della città. Tra le novità anche i contenitori aggiuntivi di Alia per bicchieri e bottiglie di plastica. Per quanto riguarda la polizia municipale saranno oltre 145 gli agenti a lavoro tra le 18 di martedì e le 7.30 di mercoledì prossimi. La ztl proseguirà no stop dalle 20 di martedì alle 8 di mercoledì. Per i bus Ataf posticipato fino alle 2.30 dell'1 gennaio il servizio delle linee 1, 6, 11, 14, 17 e 23 mentre la tramvia viaggerà no stop fino alle 5 del mattino: una corsa ogni 10 minuti. Servizio garantito anche nella giornata del Primo dell'anno con una frequenza che, in diverse fasce orarie, sarà di un tram ogni 7-11 minuti.