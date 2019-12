Meningite: Toscana, nel 2019 13 casi, dal 2015 in totale 122

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Con il caso del tredicenne ricoverato al Meyer nel 2019 sono in tutto 13 i casi di meningite che si sono verificati in Toscana: 5 del ceppo C, 6 del B, 2 del W. Lo ricorda la Regione specificando anche che complessivamente dal 2015 a oggi i casi di meningite sono stati 122, dei ceppi C, B, W, X, Y, e hanno causato la morte di 21 persone (l'ultima, la donna di 64 anni deceduta a Prato il 23 ottobre scorso per l'infezione di tipo C).

Questi i casi anno per anno: - nel 2015 sono stati 38, di cui: 31 C, 5 B, 1 W, 1 non noto (7 decessi: 6 ceppo C, 1 ceppo B); - nel 2016: 40, di cui: 30 C, 7 B, 1 W, 1 X, 1 non noto (7 decessi, tutti ceppo C); - nel 2017: 17, di cui: 9 C, 5 B, 2 Y, 1 W (nessun decesso); - nel 2018: 14, di cui: 5 C, 8 B, 1 W (3 decessi, tutti ceppo C); - nel 2019, ad oggi: 13, di cui: 5 C, 6 B, 2 W (3 decessi: 2 C, 1 B, 1 W).

In Toscana, ricorda la Regione, la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è stata introdotta gratuitamente a partire dai nati del 2014. Quella contro il meningococco C è gratuita e garantita fino al compimento dei 20 anni.(ANSA).