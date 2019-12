In capannone 72 t scarti tessili

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 27 DIC - Un capannone deposito di scarti tessili e di pelletteria è stato scoperto dai militari della stazione Cc forestale di Ceppeto (Firenze) a Campi Bisenzio, in via Einstein: in totale sono 72 le tonnellate di rifiuti speciali trovate nell'immobile.

Il magazzino, si spiega dall'Arma, è stato individuato durante un servizio di pattugliamento: i militari in particolare hanno notato un furgone portarsi dietro il fabbricato e poi dal veicolo uscire un cittadino cinese già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti quando il furgone è entrato dentro il deposito scoprendo che trasportava un carico di circa 1.500 kg di scarti tessili contenuti in sacchi neri chiusi e che lo stesso magazzino era stipato di sacchi contenenti ritagli derivanti dall'industria tessile e di pelletteria, per circa 72 tonnellate. Scattata così la denuncia per il cinese alla guida del furgone e anche per un altro orientale risultato avere in affitto il capannone.