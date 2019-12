Accoltellato dopo lite a Firenze, grave

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Un uomo di 32 anni, egiziano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Santa Maria Nuova dopo essere stato accoltellato ieri pomeriggio in strada a Firenze in seguito a una lite: undici le ferite che gli sono state inferte con un piccolo coltello, una ha interessato un polmone. Per l'aggressione arrestato dai carabinieri un 47enne, di nazionalità romena: da quanto spiegato dall'Arma, l'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità facendo anche ritrovare l'arma, senza però spiegare il perchè della lite e del ferimento. Entrambi i due stranieri sono già noti alle forze dell'ordine e sono senza fissa dimora. Tentato omicidio il reato contestato al 47enne.