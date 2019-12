Incendio in ristorante cinese a Prato

(ANSA) - PRATO, 26 DIC - Sono terminate nel pomeriggio le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio che a Prato ha distrutto un ristorante cinese nella zona di via Pistoiese. Le fiamme sono divampate all'alba e sono proseguite ore. Volute di fumo denso si sono levate nel cielo, mentre nei dintorni veniva udito il crepitio delle travi in legno e il rumore dei crolli. L'edificio presenta danni gravi e il tetto è crollato. Il ristorante è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti e stabilire le cause del rogo oltre che per verificare la presenza di eventuali irregolarità.

Non viene esclusa la causa dolosa. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.