Auto contro staccionata, coniugi muoiono

(ANSA) - FIRENZE, 25 DIC - Accertamenti dei carabinieri sono in corso sulla morte di una coppia di coniugi in un incidente stradale avvenuto a Figline Valdarno (Firenze), ieri sera tardi, a Natale. Marito e moglie, 55 e 45 anni, viaggiavano a bordo di un'auto che per cause in corso da stabilire è sbandata finendo contro una staccionata. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in via Giovanni da Verrazzano, sono intervenuti i soccorsi inviati da 118, vigili del fuoco e carabinieri. Le vittime sono Mauro Pampaloni, 62 anni, e Romana Misseri, 65 anni. Secondo una ricostruzione l'auto ha sbandato, per motivi in corso di accertamento, andando a urtare il perimetro in legno di un'abitazione. Sempre in base a ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo risulta morto subito nell'impatto, mentre la moglie è stata soccorsa ancora in vita ma poi è deceduta nell'ambulanza del 118. Inoltre secondo quanto emerge, un palo di legno della staccionata sarebbe entrato nell'abitacolo colpendo, in particolare, la donna e causandole lesioni alla testa. Tali ferite in base a prime valutazioni medico legali hanno causato anche il suo decesso dopo quello, istantaneo, del marito.