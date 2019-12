A fuoco macchinario usato pista ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo nei giardini esterni alla Fortezza da Basso per l'incendio di un container contenente un macchinario utilizzato per la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L'incendio è sotto controllo e una squadra sta provvedendo alla bonifica della zona.

La pista di pattinaggio su ghiaccio, presentata come la più lunga d'Europa, è un impianto allestito per le festività natalizie che rimarrà fino al 29 febbraio.