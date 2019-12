Scontro auto moto, morto centauro

(ANSA) - AULLA (MASSA CARRARA), 24 DIC - Un motociclista è morto in un incidente stradale accaduto poco dopo mezzogiorno ad Albiamo Magra, frazione del Comune di Aulla (Massa Carrara). La vittima si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un'auto. La tragedia in via della Repubblica. Sul posto sono intervenuti carabinieri, pubblica assistenza di Aulla e croce rossa di Albiano.