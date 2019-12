Fuga gas nel Pisano, strada chiusa

(ANSA) - SANTA MARIA A MONTE (PISA), 24 DIC - Tre famiglie sono state evacuate per precauzione e poi fatte rientrare, dopo i relativi controlli, nelle loro abitazioni a Santa Maria a Monte, nel Pisano, per una fuga di gas da una conduttura della media pressione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nel tentativo di riparare il guasto. La polizia municipale ha chiuso al traffico le strade di accesso all'area interessata nei pressi del centro storico del paese. Al momento, fanno sapere i pompieri, la situazione è sotto controllo: i tecnici della società di distribuzione del gas hanno provveduto a chiudere la valvola principale, in seguito effettueranno la riparazione. La strada rimane chiusa mentre le famiglie stanno rientrando dopo il controllo strumentale delle segnalazioni dispersive di gas.