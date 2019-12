Sisma Mugello, stato emergenza nazionale

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il terremoto in Mugello. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

"Ringrazio il Governo per aver dichiarato lo stato di emergenza nazionale - sottolinea Rossi in una nota - per il sisma che il 9 dicembre ha colpito i territori comunali di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio".

Rossi aggiunge che "la Regione Toscana si attiverà immediatamente per avviare la ricostruzione post sisma, così come indicato in seguito alla stima dei danni e delle necessità stilata insieme alla Città metropolitana, ai Comuni e a tutti gli enti coinvolti".