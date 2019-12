Bisca in ditta Prato, 5 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Una bisca è stata scoperta in una ditta di 'pronto moda' nella zona del Macrolotto di Prato dalla guardia di finanza che ha denunciato cinque persone per il reato di partecipazione al gioco d'azzardo. I militari da tempo tenevano sotto osservazione l'azienda e insospettiti dal continuo andirivieni in orari serali hanno effettuato un'irruzione improvvisa nei locali sorprendendo diversi cittadini cinesi intenti a giocare d'azzardo a Mahjong. Sul tavolo oltre 5 mila euro in contanti che sono stati sequestrati insieme alle attrezzature da gioco utilizzate.