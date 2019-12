Fiorentina: società al lavoro per ildopo-Montella

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - La Fiorentina è ancora al lavoro per decidere il successore di Vincenzo Montella, esonerato dopo la sconfitta per 4-1 rimediata venerdì al Franchi contro la Roma che ha ulteriormente aggravato la posizione della squadra in classifica. Proprietà e dirigenza stanno vagliando le candidature di Beppe Iachini, Gigi Di Biagio e Davide Ballardini ma non sono esclusi altri possibili profili. Considerando che i giocatori dopo le vacanze natalizie si raduneranno il 29 gennaio l'annuncio del nuovo allenatore viola avverrà entro metà della prossima settimana. (ANSA).