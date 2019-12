Montella "non parlo, ora mi godo Firenze"

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - "Ora non parlo, mi godo Firenze".

Così Vincenzo Montella dopo la notizia dell'esonero deciso dalla società all'indomani della sconfitta interna per 4-1 con la Roma. L'ormai ex tecnico viola ha diretto stamani al centro sportivo l'ultimo allenamento prima delle sciogliete le righe della squadra per le vacanze natalizie. "In bocca al lupo e grazie per tutto, tvb Mister'' il messaggio affettuoso postato da Dusan Vlahovic sul proprio profilo twitter. Tra i nomi dei possibili sostituti di Montella circolano quelli di Prandelli, Iachini, Nicola, Ballardini e Di Biagio anche se la società ha scelto per adesso di prendersi qualche giorno di tempo per tutte le valutazioni. (ANSA).