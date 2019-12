Gli confiscano auto, la ruba depositeria

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - Si sarebbe introdotto nella depositeria comunale di Firenze, il 19 ottobre scorso, e avrebbe portato via la sua auto, che gli era stata confiscata, accodandosi a un altro veicolo in uscita e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Per questo il proprietario della vettura, uno straniero rintracciato ieri dalla polizia municipale di Firenze in collaborazione con quella di Bagno a Ripoli, è stato denunciato per furto. Trovato senza permesso di soggiorno e senza patente, dovrà rispondere anche di violazione delle norme sull'immigrazione e di guida senza patente. Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi di un ristorante dove lavora, a Bagno a Ripoli.