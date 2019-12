Fiorentina: Iachini in pole per il dopo-Montella

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - La Fiorentina è ancora al lavoro per decidere come e con chi sostituire l'esonerato Montella: in queste ore stanno crescendo le quotazioni di Beppe Iachini, 55 anni, che da ex giocatore viola conosce bene la piazza e ha già avuto contatti con la società. In attesa di una decisione definitiva restano per il momento comunque validi anche i profili di Prandelli, altro apprezzato ex, Ballardini e Di Biagio. (ANSA).