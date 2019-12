Richard Ginori: museo porcellana riaprirà entro il 2022

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Riaprirà entro fine 2022, con un immobile restaurato e un nuovo allestimento, il Museo Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia Sesto Fiorentino: questa la data prevista nel cronoprogramma per la riapertura del museo chiuso nel 2014, in seguito al fallimento della vecchia proprietà Richard Ginori, e che sarà gestito dalla nuova Fondazione costituita il 19 dicembre con un atto firmato dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dal sindaco di Sesto Lorenzo Falchi. Con 1,9 milioni di Fondi Cipe per il restauro e risanamento conservativo del museo, 3,9 milioni per l'acquisto della collezione di opere in porcellana, e somme inferiori per interventi di conservazione, si tratta di un'operazione da 6,15 milioni. (ANSA).