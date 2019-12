Pinocchio: in parco Collodi nasce anche museo interattivo

(ANSA) - COLLODI, 19 DIC - Un museo interattivo dedicato al celebre burattino di legno, che andrà ad arricchire l'offerta culturale del parco tematico su Pinocchio a Collodi (Pistoia).

Il museo interattivo di Pinocchio (Mip), che sarà inaugurato il 21 dicembre, è un percorso multimediale ispirato agli episodi più celebri del romanzo di Carlo Collodi (1826-1890), pseudonimo di Carlo Lorenzini, come la bottega di Geppetto, il bosco vicino al quale viveva la Fata turchina, il Campo dei Miracoli e la pancia del pescecane. La visita al museo è compresa nel biglietto d'ingresso al Parco di Pinocchio. Il percorso espositivo è stato realizzato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e arriva dopo l'apertura, nel mese di giugno scorso, del 'Museo multimediale di Pinocchio e Dante' in via Ricasoli a Firenze. (ANSA).