Orsato arbitra Fiorentina-Roma, Pairetto a S.Siro

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - E' Orsato l'arbitro scelto per dirigere l'anticipo di campionato Fiorentina-Roma in programma domani. Lo ha reso noto la lega calcio. Per il match di San Siro fra Inter e Genoa è stato scelto Pairetto, mentre Sassuolo-Napoli sarà arbitrata da Chiffi. La Penna è stato invece scelto per Atalanta-Milan. (ANSA).