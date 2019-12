Calcio: Nardella, stadio? su area Mercafir lavorano tecnici

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - ( Sullo stadio della Fiorentina nell'area Mercafir "non replico perché sta lavorando la commissione tecnica sulla stima" per determinare il costo dell'area. "Dobbiamo rispettare le procedure e evitare di fare continui interventi mentre ci sono tecnici che stanno lavorando". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dei tradizionale auguri di Natale ai giornalisti a Palazzo Vecchio, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

"A Commisso - ha affermato - faccio un grande augurio per questo Natale perché verso di lui ho grande simpatia e molta stima". (ANSA).