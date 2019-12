Ubriaco guida furgone con scarti tessili

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Guidava ubriaco procedendo a zig zag in autostrada a bordo di un furgone dove trasportava abusivamente scarti tessili industriali. L'uomo, 49enne, è stato bloccato per un controllo sull'A1 all'altezza di Calenzano (Firenze) dalla polstrada e denunciato per traffico illecito di rifiuti. Il furgone e il suo carico sono stati sequestrati. Nei confronti del 49enne di origine cinese sono state anche emesse multe per un totale di circa duemila euro.