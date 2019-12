Delfino si spiaggia a Viareggio,soccorso

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 DIC - Un delfino in difficoltà è stato ritrovato questa mattina in prossimità di uno stabilimento balneare a a Viareggio (Lucca) da un cittadino che ha subito chiamato la sala operativa della guardia costiera di Viareggio. La capitaneria di porto ha immediatamente disposto l'intervento di una pattuglia Nodm, via terra, ed ha allertato la competente Asl. Inoltre, è stato richiesto l'intervento anche di una squadra di vigili del fuoco di Lucca, oltre che del personale della locale sezione della Società nazionale di salvamento e del Centro Ce.Tu.S. L'esemplare di stenella, di circa 200 centimetri di lunghezza e 40 chilogrammi di peso, si era spiaggiato a causa della risacca, così è stato inizialmente spostato, tramite una barella speciale concepita per garantire il salvataggio dei delfini feriti, in un luogo sicuro per prestare le prime cure e tenerlo in vita.