Serie A: Fiorentina-Inter 1-1

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'Inter è raggiunta dalla Fiorentina nel recupero della sfida serale al Franchi e consente alla Juve, vittoriosa sull'Udinese, di affiancarla in testa. I nerazzurri vanno presto in gol con l'ex Borja Valero all' 8', ma poi non sfruttano altre occasioni e al 47' st Vlahovic da poco entrato segna il meritato 1-1 per i viola. (ANSA).