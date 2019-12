Atletica: Giomi, Fidal sceglie nuova sede Golden Gala 2020

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il Golden Gala cambia casa. Nel 2020 infatti il tradizionale appuntamento con la grande atletica leggera, che da anni si tiene a Roma all'inizio dell'estate ed è inserito nel circuito della Diamond League, si svolgerà lontano dall'Olimpico, che in quella data sarà interessato da lavori di ristrutturazione in vista degli Europei di calcio. Candidate a ospitare la grande rassegna di atletica sono anzitutto Milano, poi anche Napoli e Firenze. Una decisione verrà presa nel prossimo consiglio federale della Fidal, in programma venerdì 20 dicembre.

"Nel prossimo consiglio federale -ha dichiarato il presidente della Fidal Alfio Giomi- verrà decisa la sede del Golden Gala 2020. Come noto non potrà svolgersi all'Olimpico poiché lo stesso sarà oggetto di lavori in vista degli Europei di calcio, la sede alternativa è stata individuata da tempo nell'Arena di Milano dove sono in corso i lavori di rifacimento della pista che stanno rispettando i tempi previsti e che saranno completati nel mese di aprile. L'assetto di un campo che ospita un meeting della Diamond League come il Golden Gala -aggiunge Giomi- prevede requisiti che in un impianto che ha i vincoli dell'Arena non è facile superare. A tal proposito in totale sintonia con l'Amministrazione Comunale stiamo valutando la percentuale di rischio che non tutto possa essere pronto per il 28 maggio. A tal fine sono stati presi contatti informali a Napoli e Firenze come alternative nell'ordine per lo svolgimento del Golden Gala 2020". (ANSA).