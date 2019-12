Tromba d'aria in Versilia, danni a tetti

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 13 DIC - Una tromba d'aria si è abbattuta in via della Guidicciona Est a Torre Del Lago (Lucca), nel primo pomeriggio.

Da subito sono state avviate le azioni di riparazione dei tetti, in parte abitazioni Erp (un fabbricato con sei famiglie) e in parte di proprietà di privati (16 famiglie) mediante ditte messe a disposizione dall'amministrazione comunale di Viareggio (Lucca). Nessuna persona è stata evacuata e non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre. Presente anche la polizia municipale, squadre di volontariato e tecnici del Comune. Un sopralluogo è stato effettuato dal vicesindaco Valter Alberici e dall'assessore Maurizio Manzo. Inoltre, a Camaiore (Lucca), si sono registrati alcuni allagamenti nelle zone di Capezzano e Lido di Camaiore.

Altre criticità, informa il Comune, sono dovute alla caduta di alberi e a piccoli smottamenti in alcune strade, dove si sta intervenendo per rimuovere i detriti.