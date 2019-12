Lippi: "Crisi della Juve? A Sarri servirà solo tempo"

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Non solo Juve e Inter per lo scudetto, ma "anche la Lazio può inserirsi: è una squadra che gioca un calcio bello e concreto, moderno, possiede ottimi giocatori soprattutto a centrocampo". Così Marcello Lippi, questa sera a Genova, protagonista dell'evento a Palazzo Ducale 'Allenatori - i guru del calcio in dialogo con gli intellettuali'. E sulla sconfitta della Juve proprio contro la Lazio spiega: "Crisi? Ha perso una partita. A Sarri serve del tempo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno". Poi, l'ex commissario tecnico della Nazionale campione del mondo parla del momento complicato del Napoli: "Ci sono alti e bassi nella vita - ha concluso - ma hanno tempo per aggiustare la situazione".

