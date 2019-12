Scontro tra auto nel Pistoiese, un morto

(ANSA) - BUGGIANO (PISTOIA), 8 DIC - Un uomo è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri in via Livornese di Sopra, a Bellavista, nel comune di Buggiano (Pistoia): due le auto coinvolte. La vittima è un settantenne di Ponsacco (Pisa). Altri tre persone sono rimaste ferire: tutte sono state portate in ospedale a Pescia per accertamenti, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto intervenuti, insieme ai sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente e i veicoli di cui, uno alimentato a metano. Sul posto anche i carabinieri di Montecatini che hanno poi effettuato i rilievi.