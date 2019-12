Nasce un cottage letterario in Garfagnana

(ANSA) - LUCCA, 07 DIC - Da una campagna di crowdfunding lanciata su Facebook in piena notte nasce a Lucignana, piccola località di Coreglia Antelminelli (Lucca), in Garfagnana, un suggestivo cottage letterario, la 'Libreria sopra la Penna', che inaugura oggi 7 dicembre. Si tratta di un progetto a cura della poetessa Alba Donati, anche presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha realizzato con l'aiuto dell'architetto Valeria Ioele il suo piccolo spazio letterario in un orto nel cuore del piccolo borgo.

Libri di narrativa, poesia, saggistica, noir, volumi per l'infanzia e anche le marmellate letterarie della violinista Anna Orvieto, come quella alle mele renette di Virginia Woolf, ma pure il tè di Jane Austen e le tazze di Alice, collane con le parole di Sylvia Plath o con i fiori di Emily Dickinson, mazzi di rose dalle pagine di Orgoglio e pregiudizio. Tutto è stato scelto secondo il gusto e le sensazioni di Alba Donati, originaria di Lucca e che vive tra Firenze e Lucignana. "Volevo fare una cosa davvero mia - spiega - che corrispondesse a un desiderio profondo. E dunque valorizzare il mio paese, partire dai libri belli, e creare uno spazio aperto a tutti, una specie di 'giardino d'inverno' accogliente dove leggere, chiacchierare, prendere un caffè, fare attività per i più piccoli, incontri con gli autori". Il cottage letterario di Alba Donati ospiterà anche una serie di eventi, tutti su prenotazione. Il primo appuntamento è per il 23 dicembre, alle 16.30, con l'attrice versiliese Elisabetta Salvatori che racconterà una serie di favole ispirate alla magia del Natale. (ANSA).