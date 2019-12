Firenze, albero Natale con scarpe rosse

(ANSA) - FIRENZE, 7 DIC - Un albero di Natale addobbato con scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne. È stato donato alla città di Firenze dal sindacato nazionale Agenti di assicurazione e inaugurato oggi in piazza Beccaria alla presenza, tra gli altri, di Cecilia Del Re e Sara Funaro, rispettivamente assessore comunale all'ambiente e alle pari opportunità.

"Un invito ai cittadini a non dimenticare, neanche a Natale, le donne vittime di violenza - hanno detto Del Re e Funaro - e a testimoniare la propria vicinanza portando sotto l'albero altrettante scarpe rosse. Un'iniziativa per la quale ringraziamo il sindacato nazionale Agenti di assicurazione: tutti i fiorentini e visitatori che nei giorni delle festività passeranno da piazza Beccaria, ammirando questo albero rivolgeranno il proprio pensiero al messaggio che trasmette contro ogni forma di violenza sulle donne".