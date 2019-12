Striscioni anti-Sardine a Siena

(ANSA) - SIENA, 6 DIC - Striscioni contro il movimento delle Sardine, che si è dato appuntamento a Siena oggi alle 18.30 per un flash mob in piazza Duomo, sono comparsi nella notte in alcune zone della città.

'Ma quali sardine siete pesce fradicio', 'Si scrive sardine si legge Pd' e ancora 'Ieri compagni oggi sardine. Stessa puzza stessa fine', sono alcune delle scritte leggibili sugli striscioni 'anonimi', che non riportano alcuna sigla o firma e che sono stati messi in strade di accesso a Siena.

Per la manifestazione di oggi pomeriggio gli organizzatori attendono almeno 2.000 persone.