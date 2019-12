Calcio: Fiorentina; Dopo infortunio Chiesa torna in gruppo

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - Buone notizie per la Fiorentina in vista della trasferta di domenica contro il Torino: da oggi Federico Chiesa ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni, segno di miglioramento dopo il problema all'adduttore lungo della coscia sinistra che lo ha fermato ultimamente.

C'è dunque ottimismo circa la disponibilità dell'attaccante viola anche se ogni decisione verrà presa all'ultimo momento da Montella insieme allo stesso giocatore e allo staff medico: l'obiettivo è evitare di correre rischi che potrebbero allungare i tempi di recupero e di ritorno all'attività agonistica. Ancora fermi ai box invece German Pezzella e Franck Ribéry. ''Il successo ottenuto in Coppa Italia è stato importante non solo perché ci ha permesso di qualificarci agli ottavi ma anche perché ci ha dato morale dopo le recenti sconfitte in campionato - ha dichiarato Milan Badelj fra gli ospiti questa sera della festa di Natale del fashion partner della Fiorentina Montezemolo - Domenica ci aspetta una trasferta difficile come quella contro il Torino, dovremo cercare di giocare in modo aggressivo come loro puntando a metterli in difficoltà con le nostre giocate''.

E il brasiliano Dalbert, presente insieme a Castrovilli ad un evento in un centro commerciale alle porte di Firenze ha ribadito: ''Vogliamo risalire in classifica quanto prima''.

(ANSA).