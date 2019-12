Su binari tramvia con auto poi botte

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Ubriaco alla guida della sua auto, è salito sui binari della tramvia percorrendoli ad alta velocità e rischiando di investire un operaio impegnato in lavori di manutenzione, poi ha terminato la corsa contro un new jersey.

Protagonista, la notte scorsa in via Alamanni a Firenze, un 25enne. Il giovane, dopo essere sceso dall'auto, ha preso a pugni sia l'operaio che i poliziotti intervenuti sul posto, venendo poi arrestato per lesioni personali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sia l'operaio che i due agenti hanno riportato lievi contusioni: medicati in pronto soccorso sono stati dimessi con prognosi dai cinque ai sei giorni.