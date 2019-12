Sisma Albania, raccolte coperte e cibo

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Le Misericordie dell'Area Fiorentina si mobilitano per aiutare i territori dell'Albania colpiti dal terremoto il 26 novembre, organizzando una raccolta di coperte e generi alimentari, soprattutto scatolame, per l'apertura di campi di accoglienza nei luoghi colpiti dal sisma. "Il sisma che ha colpito l'Albania - commenta Andrea Ceccherini, presidente delle Misericordie dell'Area Fiorentina - richiede la solidarietà e l'impegno di tutti noi. Per questo rivolgo un appello a tutti coloro che vogliono sostenere la popolazione albanese aiutandoci a portare nei territori più colpiti il necessario per affrontare questa tragedia. Tutto ciò che verrà raccolto nelle sedi della Misericordia sarà spedito in Albania con un tir che partirà il prossimo 15 dicembre". I centri di raccolta sono stati istituti presso le sedi della Ven.Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, della Misericordia di Borgo S.Lorenzo, di Tavarnelle Val di Pesa, di Campi Bisenzio e di Badia a Ripoli.

La raccolta di scatolame è stata promossa in collaborazione con la Caritas di Firenze.