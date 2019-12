Pugilato: Malagò consegnerà il Collare d'oro a Mazzinghi

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 04 DIC - Il 16 dicembre Giovanni Malagò consegnerà il Collare d'oro al merito sportivo, la più alta onorificenza del Coni, all'ex pugile di Pontedera (Pisa), Sandro Mazzinghi. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 10 al Coni e al campione toscano sarà conferito il riconoscimento per i suoi successi sportivi: ha vinto tre titoli mondiali negli anni Sessanta nella categoria pesi medi e superwelter.

"Sono commosso, emozionato e nello stesso tempo orgoglioso - ha commentato Mazzinghi, sulla sua pagina Facebook - di aver dato tanto al mio sport e all'Italia. Ringrazio di cuore il Coni il presidente, Giovanni Malagò, e il presidente della Federazione pugilistica Italiana, Vittorio Lai, per questo momento celebrativo che sarà sempre vivo in me". (ANSA).