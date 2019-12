A Pietrasanta presepe con Trump-Salvini

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 4 DIC - Un presepe non convenzionale che diventa opera d'arte e strumento di riflessione, stravolgendo la classica rappresentazione della natività nella quale vengono inseriti Donald Trump, Silvio Berlusconi, Kim Jong-un, ma anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Massimo Troisi e tanti altri protagonisti della recente storia italiana. E' il presepe "fuori dal gregge", come lo ha definito l'artista, realizzato da Michele Bertellotti, che sarà allestito nella sala delle Grasce, nel centro storico di Pietrasanta (Lucca).

L'opera, spiega una nota, è una sorta di via Crucis in 16 stazioni-scene: si parte dalla Natività per arrivare, tappa dopo tappa guidati dal pastorello, fino all'avvento del cellulare e della tecnologia che caratterizza la nostra vita di tutti i giorni. Il presepe è promosso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, ed è una delle varie attrazioni artistiche e culturali messe in campo dall'amministrazione comunale durante il periodo delle festività.