Rapina in villa a Prato

(ANSA) - PRATO, 3 DIC - Rapina in villa ieri sera a Galciana, frazione di Prato, vittima una donna di 78 anni. Ad agire, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, quattro malviventi incappucciati, che in breve tempo sono riusciti a impossessarsi di preziosi e alcuni orologi e a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. Ad allertare i militari vicini della donna, richiamati dalle urla della 78enne. Secondo quanto spiegato i rapinatori sarebbero entrati in azione vero l'ora di cena. La banda avrebbe immediatamente immobilizzato la 78enne, che vive da sola dopo la recente morte del marito e alla qualer avrebbe strappato di mano il telefono. I quattro si sono impossessati velocemente dei preziosi quindi sono fuggiti. I carabinieri devono ora visionare le immagini della videosorveglianza ai fini di eventuali elementi utili alle indagini.