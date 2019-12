Area protetta delfini, ok Giunta Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 3 DIC - E' in dirittura d'arrivo la nascita del nuovo Sito di interesse comunitario a mare dedicato ai delfini in Toscana, complessivamente il piu' grande nel Mediterraneo per la protezione del tursiope. La Giunta regionale ha appena approvato la delibera che chiude il processo amministrativo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio reigonale, che dovrebbe esserci entro dicembre, il sito sara' ufficialmente istituito.

Il Sic a mare proposto riguarda il triangolo che si estende tra i comuni di Pietrasanta (Lucca) e Piombino (Livorno) spingendosi fino a comprendere le isole di Gorgona, Capraia e le Secche della Meloria, per una superficie di oltre 3740 chilometri quadrati, considerando che le due isole e la Meloria erano gia' state designate nel 2015.