Esplosione in garage, uomo è grave

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 1 DIC - A causa dell'esplosione in un garage stasera a Follonica (Grosseto), un uomo di 33 anni risulta gravemente ferito. Intervenuti 118 e vigili del fuocom che stanno mettendo in sicurezza il luogo. Lo scoppio c'è stato in via Torricella dopo le 19. Cause già in corso di accertamento da parte dei pompieri. Secondo una ricostruzione fatta sul posto, sarebbe stata l'esplosione del serbatoio della motocicletta a causare il gravissimo ferimento del 33enne. Il personale del 118, dopo averlo rianimato sul posto, lo ha affidato all'elicottero Pegaso per il trasporto d'urgenza all'ospedale di Pisa presso il Centro Grandi Ustioni. Il ferito, secondo quanto si apprende, stava lavorando con la fiamma ossidrica nel garage e, per motivi da accertare, lo strumento avrebbe innescato l'esplosione del serbatoio del carburante del mezzo. Sul posto operano per gli accertamenti anche i carabinieri della compagnia di Follonica.