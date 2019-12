Calcio: Ribéry ko, lesione secondo grado collaterale caviglia

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Lesione tra il 1° e il 2° grado del legamento collaterale mediale della caviglia destra: è il verdetto degli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi Franck Ribéry dopo l'infortunio riportato ieri durante la partita Fiorentina-Lecce.

L'attaccante francese si è fatto male nel finale del primo tempo dopo uno scontro di gioco con Tachtsidis e subito l'infortunio è apparso serio. Tanto che per lasciare il campo l'ex giocatore del Bayern Monaco ha dovuto sorreggersi ai medici. Attraverso una nota ufficiale il club viola ha fatto sapere che Ribèry ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni: difficile al momento ipotizzare il rientro per i prossimi impegni di campionato contro Torino, Inter e Roma in programma prima dello stop per le festività natalizie. (ANSA).