Serie A, Fiorentina-Lecce 0-1

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Il Lecce ha battuto la Fiorentina 1-0 nell'ultimo anticipo della 14/a giornata di serie A. E' la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Montella, uscita dal campo in una bufera di fischi. L'assenza di Chiesa e l'uscita prematura di Ribery per infortunio hanno ridotto le possibilità offensiva dei viola, che hanno creato molto ma concretizzato zero. A inizio ripresa la rete decisiva, un colpo di testa di La Mantia che ha riportato così alla vittoria i giallorossi, la terza stagionale che comporta anche un bel salto in classifica, a +4 dalla zona retrocessione. (ANSA).