Rapina in banca con pistola a Scandicci

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Ricerche delle forze dell'ordine per un uomo armato di pistola entrato intorno alle ore 16 in una filiale della banca Credem di Scandicci (Firenze), in via Mangani, dove, dopo aver minacciato il personale, si è fatto consegnare 5.000 euro e poi è fuggito. Il malvivente ha agito a volto coperto. Sull'episodio indagano i carabinieri.