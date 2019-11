Irene Grandi, festa per 25 anni carriera

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Irene Grandi chiude i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera con un grande concerto nella 'sua' Firenze, domenica primo dicembre al Teatro Verdi. La cantante celebrerà il 'compleanno' condividendo il palco con ospiti speciali, persone che hanno incrociato il suo entusiasmante percorso artistico.

"Sono emozionata al pensiero di condividere il palco con artisti e musicisti che mi hanno supportata e ispirata in questi anni. Un concerto di ampio respiro, nel quale potrò esprimere tutta me stessa insieme ai miei amici e colleghi. Non potrà che essere un evento unico, imperdibile", spiega Irene Grandi.

L'artista è 'reduce' da un lungo tour che l'ha portata in giro per tutta l'Italia e che è stato l'occasione per incontrare il pubblico e raccontare i suoi primi venticinque anni di carriera suggellati con l'album 'Grandissimo', uscito lo scorso maggio: un racconto musicale che si compone di brani inediti, duetti con importanti artisti italiani e internazionali e grandi successi rivisitati.