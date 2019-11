In mostra statua etrusca Offerente

(ANSA) - SAN GIMIGNANO, 29 NOV - Sarà esposta per la prima volta al pubblico, in occasione di una mostra ai Musei Civici di San Gimignano (Siena), l'Offerente, "eccezionale" statua in bronzo lunga 64 centimetri, risalente all'età etrusca, scoperta nel 2010 sulle alture della Torraccia di Chiusi, nel territorio di San Gimignano verso la Valdelsa. 'Hinthial. L'Ombra di San Gimignano. L'Offerente e i reperti rituali etruschi e romani' il titolo dell'esposizione, in programma dall'1 dicembre al 31 maggio.

Il ritrovamento avvenne durante la ristrutturazione di un edificio: la statua, che ritrae una figura maschile che indossa una toga, in ottimo stato di conservazione, fu trovava sul fondo di uno scasso. Interrotti i lavori, a partire dal 2011 la Soprintendenza diede avvio a una campagna di scavi che ha fatto emergere un'area sacra etrusca all'aperto, in uso per almeno 500 anni, dal III secolo a.C. fino al II secolo d.C..

La statua fu trovata sepolta vicino a un monolite in pietra squadrato che doveva fungere da altare.