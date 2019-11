Maltempo:ancora codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Le correnti umide e instabili sulla Toscana favoriscono rovesci sulla parte orientale e settentrionale della regione, per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per piogge e locali temporali con occasionali colpi di vento e grandinate valido fino alle 24 di domani, venerdì 29 novembre, sulle zone nord orientali. Codice giallo anche sulla costa centro settentrionale e a nord di Capraia per possibili mareggiate. Mare tra mosso e molto mosso altrove.