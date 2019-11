Toscana, codice giallo per maltempo

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - In Toscana si protrae fino alle 24 di domani 28 novembre il codice giallo per temporali, causa rischio idrogeologico, vento e mareggiate.

Secondo quanto si spiega in una nota della Regione permane la perturbazione sulla Toscana, con condizioni di instabilità. Per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale confermando il codice giallo per pioggia per la giornata di oggi, ha emesso anche un codice giallo su tutta la Toscana centro settentrionale e Arcipelago fino alla mezzanotte di giovedì, per possibili temporali locali con raffiche di vento e grandinate solo occasionali e mareggiate sulla costa.