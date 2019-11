Renzi, a rischio separazione dei poteri

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Quello che è accaduto ieri mattina all'alba costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Chi non reagisce oggi accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri che è una colonna del sistema democratico occidentale. E lascia che siano i magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no". Così Matteo Renzi in una Enews straordinaria in cui si chiede: "Siamo o non siamo un paese in cui vige la separazione dei poteri?". "Non sto attaccando l'indipendenza della magistratura, ma sto difendendo l'indipendenza della politica", chiarisce.