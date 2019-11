Calcio: Fiorentina; Pradè, rinnovo 5 anni per Ranieri

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Rinnovo per cinque anni per il difensore viola Luca Ranieri. Ad annunciarlo il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè che ha commentato: "Siamo contenti. Con Ranieri abbiamo raggiunto un accordo per cinque anni. E' un ragazzo giusto, che ha voglia di crescere", "è' un altro tassello importante". Soddisfatto e motivato anche Ranieri: "Non mi sono mai sentito lontano da Firenze - ha affermato -. Devo apprendere dai più grandi" per migliorare, "la strada è ancora lunga. Sicuramente mi sento più pronto tatticamente, sto crescendo anche fisicamente".

Ranieri ha anche parlato dei compagni di squadra da seguire per migliorare: "Seguo molto Pezzella e Caceres, due campioni che è bello ammirare - ha sottolineato -. Loro mi dicono sempre di stare attento: devo stare più concentrato, magari aumentare un po' l'aggressività durante i 90 minuti". (ANSA).