Olimpiadi: Malagò incontrerà sindaci Firenze e Bologna

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - "Finora non mi sono ancora pronunciato in merito per correttezza, prima incontrerò i sindaci di Firenze e Bologna e i governatori di Toscana ed Emilia Romagna, probabilmente alla fine della prossima settimana, dopodichè si dovranno fare le giuste riflessioni". E' quanto ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò oggi a Firenze per il convegno 'I percorsi organizzati per i Giochi Olimpici' organizzato dalla Regione Toscana a Palazzo del Pegaso, per discutere della possibile candidatura delle due Regioni per i Giochi del 2032.

"Oggi è una giornata importante - ha commentato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani -. Abbiamo tempo per presentare la candidatura nel 2025, c'è speranza anche perchè l'obiettivo è un evento non dalle dimensioni provinciali, ma che coinvolga tutto il Paese. Una prospettiva che da un mese a questa parte si è fatta più concreta". (ANSA).