Malagò, impossibile trovare uomo qualità come Miccichè

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - "Micciché? Non ho alcun problema a parlarne perché una persona di qualità come lui non è difficile bensì impossibile da ritrovare". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine del convegno oggi a Firenze, a Palazzo del Pegaso, su 'I percorsi organizzati per i Giochi Olimpici'.

"Ricordo che all'assemblea che elesse Micciche' nel marzo 2018 erano rappresentati ai massimi livelli i 20 club ed erano presenti i vari rappresentanti legali scelti da Figc e Lega - ha sottolineato Malagò - la gente e gli addetti ai lavori che finora hanno seguito questa vicenda sono insomma in grado di farsi un'opinione in merito". (ANSA).