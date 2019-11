Ingresso gratuito Villa Bardini per compleanno Collodi

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Domenica 24 novembre ingresso gratuito a Villa Bardini in occasione dell'anniversario della nascita di Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato 193 anni fa a Firenze il 24 novembre 1826.

Sarà così possibile visitare le due mostre allestite in villa una delle quali è dedicata proprio al capolavoro di Collodi, Pinocchio. Il provvedimento è stato disposto dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

La mostra 'Enigma Pinocchio. Da Giacometti a LaChapelle' (aperta fino al 22 marzo), a cura di Lucia Fiaschi, è un viaggio nell'arte contemporaneo dedicata all'enigmatico burattino di legno. 'Corpo a Corpo' (fino al 12 gennaio) è invece un omaggio alla tradizione classica con lo sguardo contemporaneo di 35 artisti internazionali. L'ingresso al giardino Bardini è a pagamento.

Domenica 1 dicembre l'ingresso alla villa e al giardino è invece gratuito poiché il complesso aderisce all'iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura ogni prima domenica del mese. (ANSA).