Musica: Bocelli unico italiano candidato ai Grammy

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Andrea Bocelli è l'unico italiano nelle nomination ai Grammy 2020. L'artista con il suo album "Sì" (Sugar) è stato candidato nella cinquina dei "Best Traditional Pop Vocal Album" in compagnia di Barbara Streisand, Michael Bublé, Elvis Costello & The Imposters, John Legend.

Bocelli, che è contemporaneamente il n.1 della classifica Usa e Uk, segna così un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano.

Una candidatura importante , la sesta nella sua carriera. "Ho appena ricevuto l'annuncio della nomination - ha commentato Bocelli - E' una notizia fantastica che ancora una volta testimonia il grande affetto e la stima che l'America mi riserva da più di 20 anni, ma è anche un'occasione fantastica per ringraziare tutti i miei sostenitori e chi ha creduto in me fin dall'inizio. Un avvenimento importante più unico che raro.

Voglio anche ringraziare la Recording Academy e tutti coloro che, come la Sugar, hanno lavorato a questo progetto incredibile". (ANSA).